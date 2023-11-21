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Переговоры Израиля и ХАМАС о перемирии вышли на финишную прямую

15:49
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Подробности станут известны лишь после достижения окончательной договоренности

Переговоры о перемирии между правительством Израиля и палестинским движением ХАМАС вышли на финишную прямую. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

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"Переговоры вышли на финишную прямую", - заявил представитель ведомства, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, детали мирного соглашения станут известны общественности лишь после достижения окончательной договоренности.

Ранее глава политического бюро правящего на территории Газы движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что участники палестино-израильского конфликта близки к заключению соглашения о перемирии.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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