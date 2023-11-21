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Зеленскому предсказали судьбу Троцкого

15:58
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Ему советуют уйти в отставку

Владимир Зеленский стал лицом войны. Президенту Украины об этом говорят уже и его западные кураторы. Они призывают его уступить место тому, кто сможет заключить соглашение с Россией, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

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По мнению Макгрегора, Зеленский окажет своему народу услугу, уйдя в отставку. Тем самым он сможет приблизить мир. В противном случае украинский президент может стать объектом возмездия из-за тех жертв, которые понесли жители страны.

Экс-советник Пентагона не уверен в том, что украинский лидер сможет выжить. Возможно, Зеленскому даже удастся выбраться из страны. Но и тогда с ним могут поступить так же, как в свое время с Троцким – проломив череп ледорубом, заявил Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

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