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Командир "Ахмата" анонсировал серьезные результаты в зоне СВО к весне

15:58
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Перелом на фронте, в зоне проведения Россией специальной военной операции, уже произошел. Такое заявление сделал во вторник, 21 ноября, заместитель командира 2-го армейского корпуса, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
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Как написал военный в своем Telegram-канале, у противника значительно поменялась ситуация со снарядами, прочие ресурсы Вооруженных сил Украины также оказались на исходе.

Русская зима для нас всегда была союзницей. Думаю, что и эта зима будет выигрышной. К весне мы придем к очень серьезным результатам.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что группировки ВС России продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение.

При этом Киеву уже не приходится полагаться на западную поддержку. Член Совета Федерации Алексей Пушков указал на значительное снижение приоритетности Украины во внешнеполитической стратегии Запада из-за нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, отметив, что теперь администрация президент США будет вынуждена финансировать как минимум два направления – украинское и израильское.

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