ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новак: доля нефти из трудноизвлекаемых запасов может вырасти до 70%

16:34
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Уже добыто свыше 165 миллионов тонн нефти

Доля трудноизвлекаемых запасов нефти может вырасти до 70% уже к 2050 году. Об этом на заседании профильного комитета Совета Федерации заявил вице-премьер России Александр Новак.

Сечин: Россия поставила в Китай более 75 млн тонн нефти в 2023 году
Новак спрогнозировал уровень цен на нефть до 2035 года

Структура запасов нефти меняется в сторону более сложных месторождений – только за текущий год из трудноизвлекаемых запасов было добыто свыше 165 миллионов тонн "черного золота", указал политик.  

"Мы ожидаем, что к 2050 году эта доля увеличится до 70%", - спрогнозировал Новак, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что одним из направлений глобальной диверсификации газовой отрасли страны будет разворот экспортных потоков на азиатский рынок. По его словам, именно Азиатско-Тихоокеанский регион в ближайшее время станет крупнейшим потребителем энергетических ресурсов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Добыча нефти
Добыча нефти
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.