Новак: доля нефти из трудноизвлекаемых запасов может вырасти до 70%

Уже добыто свыше 165 миллионов тонн нефти

Доля трудноизвлекаемых запасов нефти может вырасти до 70% уже к 2050 году. Об этом на заседании профильного комитета Совета Федерации заявил вице-премьер России Александр Новак.

Структура запасов нефти меняется в сторону более сложных месторождений – только за текущий год из трудноизвлекаемых запасов было добыто свыше 165 миллионов тонн "черного золота", указал политик.

"Мы ожидаем, что к 2050 году эта доля увеличится до 70%", - спрогнозировал Новак, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что одним из направлений глобальной диверсификации газовой отрасли страны будет разворот экспортных потоков на азиатский рынок. По его словам, именно Азиатско-Тихоокеанский регион в ближайшее время станет крупнейшим потребителем энергетических ресурсов.

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