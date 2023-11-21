Формальным поводом для выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации

Десятую годовщину Майдана в Киеве встречают без особых торжеств. Из высоких гостей участие в церемонии согласилась принять только президент Молдавии. Глава Евросовета, а также министры обороны США и Германии в Киеве предпочли сосредоточиться исключительно, на деловой программе. Пообещали новый пакет военной помощи почти на полтора миллиарда евро. Однако без американских траншей - это лишь капля в море.

Общее настроение, пишет британская Guardian, мягко-говоря удручающие.

"Слухи о напряженности в верхах, истощение после почти двух лет конфликта и разочарование в союзниках - таков спектр настроений в сегодняшней Украине. В Киеве царит пессимизм, и картина складывается не самая радужная", - говорится в материале.

А ведь когда-то высокие гости раздавали печеньки тем, кто так хотел попасть в ЕС, кружевные трусики и прочие радости западной жизни. Вице-президент Байден тогда лично звонил Януковичу. А затем фактически отдал украинскую газовую сферу на откуп своему непутевому сыну.

"Это был силовой переворот, который спонсировался из за рубежа. Надо вещи называть своими именами. То, что спонсировался прямо и косвенно, было признано представителями зарубежных стран. Это не тайна", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Цель была создать "анти-Россию". Во что это вылилось стало понятно только сейчас. За 10 лет численность населения сократилась по разным подсчетам, на четверть, а то и на треть. Украинцев в наши дни, увы, никто не считает. Их гонят на фронт, предлагая в скором времени призывать даже несовершеннолетних и женщин. Страна, не скрывают восторга западные политики, фактически стала испытательным полигоном. Это ведь так приятно - воевать с русскими чужими руками.

"Запад передает украинским солдатам два вида вооружения - очень старое, которому уже пора идти на металлолом, и современное. Запад получает бесценные знания о реалиях современного полномасштабного сражения и сводки данных об эффективности его вооружений в бою", - пишут польские СМИ.

Цена таких экспериментов чудовищна. Потеряны 20% территорий Украины. Сначала Крым, а затем республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области проголосовали за то, чтобы войти в состав России. В 2014-м непокорным регионам Киев объявил войну. Все факты зверств украинских карателей задокументированы, подчеркивают в нашем МИДе.

"Майдан, названный "революцией свободы и достоинства", привел Украину в полной потере свободы и достоинства, к колониальной зависимости и внешне управляемой военной диктатуре", - указал Родион Мирошник, представитель ЛНР в Москве.

Это раньше фото Зеленского были на первых полосах всех мировых СМИ. В десятую годовщину Майдана приходится довольствоваться британским таблоидом. Отсюда - сказки про несколько покушений, эксцентричные выпады в адрес Путина, но главное - прямая критика главкома армии Залужного. То есть своего прямого конкурента.

Своих ошибок Зеленский не признает. А вместе с тем именно при нем гордая и якобы независимая страна стала полным иждивенцем. Госдолг Киева вырос более чем на 80%!

"По данным самого украинского руководства, объем денежных средств, который просто необходим, чтобы поддержать деятельность государства Украина, составляет 50 миллиардов евро в год. Причем брать это практически неоткуда, потому что сама Украина производит порядка 25 миллиардов. Где-то нужно взять половину этого бюджета, чтобы платить зарплаты, пенсии", - объяснил Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

И все это за какие-то 10 лет. Так что если революция всегда пожирает своих детей, то жертвой непомерных аппетитов украинского Майдана в конечном итоге стала вся Украина.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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