Путин: Важно не допустить расширения конфликта между Израилем и Палестиной

Гуманитарные паузы в Газе нужны для освобождения заложников и эвакуации людей

В ходе своего выступления на внеочередном онлайн-саммите БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Газе вызывает глубочайшую обеспокоенность, Москва призывает объединить усилия мирового сообщества в прекращении палестино-израильского конфликта.

По словам российского лидера, кадры со страданиями детей в Газе вызывают особые чувства. Вместе с тем глава государства выразил признательность президенту Египта за помощь в возвращении россиян из Газы.

Как добавил Путин, гуманитарные паузы в Газе нужны для освобождения заложников и эвакуации людей, но лучше - долгосрочное перемирие.

Важно не допустить расширения конфликта между Израилем и Палестиной, подчеркнул президент России, которого цитирует ТАСС.

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