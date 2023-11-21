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Путин оценил ситуацию с изучением русского языка в Таджикистане

16:29
  • вторник
  • 21 ноября 2023

В Москве прошли переговоры президентов России и Таджикистана

Русский язык в Таджикистане имеет конституционный статус языка межнационального общения. Москва стремится содействовать в изучении русского языка таджиками, заявил президент России Владимир Путин.

Путин провел переговоры с президентом Таджикистана
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Путин добавил по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, что Россия стремится создавать благоприятные условия для изучения русского языка.

Российский лидер также сообщил, что договорился с Эмомали Рахмоном продолжить сотрудничество по вопросам безопасности. Для поддержания стабильности в регионе будет использована дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база, передает ТАСС.

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