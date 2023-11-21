Цель – обвинить в ударе по гражданским российских военных

Киевский режим устроил очередную провокацию с намерением обвинить ВС России в убийстве мирных жителей. Группа военных из 35-й бригады ВСУ на пикапе с минометом обстреляла мирные кварталы Херсона из района Чернобаевки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

По данным губернатора, удар пришелся по гражданским автомобилям. Сальдо считает, что ВСУ таким образом пытаются заставить херсонцев на волне возмущения добровольно пойти в военкоматы и отправиться на фронт. Но губернатор подчеркивает, что почти все "идейные нацисты" уже уничтожены, а простые херсонцы всеми силами стараются уклониться от призыва.

ВСУ ранее обстреляли аэродром в Херсонской области из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Удар пришелся по гражданскому объекту, повреждения получил ангар с удобрениями.

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