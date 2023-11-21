Неизвестные перекрыли движение грузовиков из Словакии на Украину

Ранее пункты пропуска на Украину были заблокированы Польшей

Проезд грузового транспорта на границе Словакии и Украины перекрыт неизвестными со словацкой стороны. Как сообщила украинская государственная таможенная служба, возможны задержки оформления в пункте пропуска "Вышне Немецкое — Ужгород".

Отмечается, что шаги со словацкой стороны предприняты без каких-либо предупреждений. Братислава официально не уведомляла Киев о возможной блокировке границы. Не сообщалось и о том, присоединились ли словацкие перевозчики к блокаде украинской границы польскими дальнобойщиками.

Польские перевозчики около двух недель наад заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков и приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года. Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей, передает РИА Новости.

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