Съемки автомобильного шоу Top Gear прекращены из-за аварии с ведущим

Эндрю "Фредди" Флинтофф получил несколько переломов

Авария на съемках оставила без ведущего популярное британское автомобильное шоу Top Gear и поставила под сомнение дальнейшую судьбу передачи. Как сообщается на сайте программы, она не появится в эфире в обозримом будущем.

Фактически, телерадиокорпорация Би-Би-Си объявила о закрытии автошоу.

Съемки 34-го сезона Top Gear были приостановлены после аварии с ведущим Эндрю "Фредди" Флинтоффом в декабре 2022 года. Все случилось во время съемок программы на гоночном треке в графстве Суррей на юге Англии, Флинтофф получил несколько переломов. Британские СМИ позже сообщили о его уходе из телепередачи, ведущим которой он был с 2019 года.

Ведущие Top Gear и раньше попадали в аварии. Во время съемок в 2006 году серьезные травмы получил Ричард Хаммонд, который вел передачу с 2002 по 2015 год. После инцидента он две недели пролежал в коме.

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