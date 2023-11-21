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Страны БРИКС призвали немедленно прекратить бои в секторе Газа

19:07
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Коммюнике принято по итогам онлайн-саммита

Эскалация насилия в секторе Газа неприемлема и вызывает обеспокоенность у лидеров стран БРИКС. Они призвали к немедленному и долгосрочному гуманитарному перемирию. Об этом сказано в коммюнике, принятом по итогам состоявшегося 21 ноября онлайн-саммита.

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Страны БРИКС напомнили, что свои позиции по ситуации в Газе они высказали в Совете Безопасности ООН и Генассамблее ООН - была выражена обеспокоенность серьезным ухудшением ситуации в регионе. В частности, обеспокоенность вызывает тяжелая гуманитарная ситуация в самой Газе и на остальной территории "оккупированной Палестины", отмечается в документе.

Руководители государств призвали к немедленному освобождению заложников. Страны БРИКС осудили акты жестокости, направленные против палестинцев и израильтян. Поддержаны усилия по немедленному прекращению боевых действий, защите мирного населения и доставке гумпомощи, передает РИА Новости. В онлайн-саммите принял участие президент России Владимир Путин.

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