Россия настаивает на объединении усилий для деэскалации обстановки на Ближнем Востоке

Об этом заявил Владимир Путин на онлайн-саммите БРИКС

Ситуация в секторе Газа остается крайне напряженной. Счет убитым исчисляется тысячами, большая часть из которых - женщины и дети. И все это, говорит Владимир Путин, на фоне гуманитарной катастрофы. В больницах палестинского анклава нет даже обезболивающих.

"Только что коллега говорил о гибели очень большого количества детей. Это ужасно. Но когда смотришь, как делают операции без наркоза детям, это вызывает, конечно, особые чувства. Все эти события, по сути, являются прямым следствием стремления США монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании. И блокирование ими деятельности ближневосточного квартета международных посредников. Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток разрубить палестинский узел. Из-за саботажа решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств Израиля и Палестины", - указал президент России.

Международные документы приняты еще десятки лет назад, однако независимая Палестина на территориях, определенных ООН, так и не была создана. И это стало проблемой, породившей несколько войн и массу вооруженных столкновений, напомнили лидеры БРИКС, призвав стороны к немедленному прекращению огня.

"Китай очень обеспокоен огромным количеством жертв в ходе палестино-израильского конфликта. Мы считаем, что необходимо принять все возможные усилия, чтобы немедленно прекратить этот конфликт. И прекратить все атаки в отношении гражданских лиц", - заявил лидер КНР Си Цзиньпин.

Именно на это направлен документ, за который на Генассамблеи ООН проголосовали все члены БРИКС, а также представители арабского мира. На сегодняшнем экстренном заседании организации они тоже были представлены. И их лидеры выступили довольно жестко, призвав оказать давление прежде всего на Израиль. В первую очередь - чтобы Тель-Авив прекратил обстрелы сектора Газа и не мешал открытию гуманитарных коридоров.

"Мы призываем остановить все акты насилия и осуждаем любые попытки вытеснить палестинцев с их родной земли. Лидеры БРИКС привержены резолюции ООН. Также мы считаем, что разногласия необходимо урегулировать посредством диалога", - сказал президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Однако пока диалога нет. И в этом главная проблема. Во многом этому опять мешают США, безоговорочно поддерживая военный настрой Израиля. И деньгами ,и оружием. При этом убедить в правильности таких действий большую часть планеты у Вашингтона не получилось. Безусловно, мир осудил акт терроризма и захват заложников со стороны ХАМАС. Но и неизбирательность мер Тель-Авива, которые последовали в ответ, не нашла поддержки. Это демонстрирует и позиция стран БРИКС, которые выступают прежде всего за диалог в решении палестино-израильского конфликта.

"Позиция России имеет последовательный и неконъюктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона. Показательно, что все страны БРИКС выступают со схожих позиций в том, что касается необходимости коллективного достижения долгосрочного и устойчивого урегулирования застарелой палестино-израильской проблемы. Это проявилось и в ходе голосования на Генеральной ассамблее ООН по проекту резолюции в пользу гуманитарного перемирия. Подчеркну, такие гуманитарные паузы, а лучше, конечно, полноценное прекращение огня, необходимы для продолжения усилий по освобождению заложников и эвакуации мирных граждан и иностранных граждан из сектора Газа. Не могу не выразить еще раз большую признательность президенту Сиси и всем египетским коллегам за помощь в решении многих непростых вопросов, связанных с обеспечение приема и отправки на Родину россиян, выбравшихся из зоны конфликта", - продолжил Путин.

Боевые действия там продолжаются. ХАМАС атакует израильские войска. ЦАХАЛ наносит ракетные удары по сектору Газа и позициям "Хезболлы", расположенным на территории Ливана. То есть угроза расширения конфликта никуда не делась.

"Я согласен со своим бразильским коллегой, важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта. А также сохранить хрупкий межконфессиональный мир. В этой связи считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния", - заключил Путин.

При этом лидеры подчеркнули, что продолжат предпринимать усилия для освобождения заложников. И в этом вопросе, кстати, уже есть подвижки. По данным израильских СМИ, ХАМАС в ближайшее время может освободить часть удерживаемых людей в обмен на пятидневное перемирие.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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