На ВДНХ стартовал обратный отсчет до Всемирного фестиваля молодежи

Заявки на участие уже подали свыше 250 тысяч человек из более чем 180 стран

"Дом молодежи" - один из павильонов Международной выставки-форума "Россия". Татьяна Голикова с интересом проходит от стенда к стенду. Наперебой ребята рассказывают заместителю председателя правительства о своих идеях. Активные, с горящими глазами, интересующиеся - многие из них через 100 дней отправятся в Сочи. Принять участие в грандиозном Фестивале молодежи. Там можно будет многое рассказать про свою страну. Про ее возможности. Про культуру. Про то, что важно новому поколению в разных уголках мира. В этом и есть суть фестиваля.

В "Доме молодежи" сегодня - ребята со всей России. Они учат молодых людей, как найти свое дело. Помогают пожилым, многодетным семьям, бездомным. Открывают бесплатные образовательные организации. Огромный интерес для участников выставки представляет большой спорт. Многие пишут музыку, рисуют, организуют выставки. Другие занимаются проблемами экологии или развитием сел.

Сегодня на торжественной церемонии запустили обратный отсчет. Ко всем, кто планирует приехать в Сочи в начале марта, обратился Владимир Путин: "Мы будем встречать там гостей со всей нашей планеты как самых дорогих гостей. Уже получено больше 250 тысяч заявок из 183 стран. Такой впечатляющий масштаб говорит о том, что нет силы выше дружбы. Об огромном, искреннем интересе к России. К нашей истории. Традициям. Ценностям. До встречи, дорогие друзья, на Всемирном фестивале молодежи".

Фестиваль молодежи пройдёт с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус". У нашей страны - огромный опыт в проведении таких мероприятий. Фестиваль молодежи 2017 года дал такие результаты, о которых организаторы могли только мечтать.

Как сигнал обратного отсчета сразу в нескольких городах России изменили подсветку известных архитектурных объектов. В цвета фестиваля окрасились и знаковые объекты столицы.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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