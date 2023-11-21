Мишустин сообщил о создании инфраструктуры цифровой экономики

Теперь необходимо сформировать современные и надежные решения для обработки и хранения данных

Единую цифровую инфраструктуру во всех сферах - здравоохранении, ЖКХ, образовании, энергетике и транспорте - создадут в каждом регионе России. Сегодня об этом заявил Михаил Мишустин на стратегической сессии по формированию нового нацпроекта "Экономика данных".

Премьер-министр напомнил, что подготовить проект правительству поручил глава государства. Мишустин отметил - сегодня уже создана инфраструктура цифровой экономики. Развиваются электронные экосистемы, онлайн-платформы. К интернету подключено большинство социально значимых объектов. Теперь при государственной поддержке необходимо сформировать современные и надежные решения для обработки и хранения данных, в том числе национальные облачные платформы.

"Это должны быть именно отечественные продукты, которые способны поддерживать бесперебойную деятельность органов власти, предприятий, операторов связи. Следует привлекать к взаимодействию коллективы и компании, готовые совместно заниматься такими задачами на, что очень важно, долгосрочной основе. Все планы важно увязать с новым национальным проектом. Его реализация в конечном счете должна способствовать достижению технологического суверенитета и независимости страны и продвижению собственных технологий, собственных решений", - указал премьер.

Ранее Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. И федеральное правительство последовательно ведет такую работу. Власти распределят на эти цели еще свыше 5,5 миллиарда рублей, чтобы в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом майских указов главы государства.

До этого премьер заявил, что для развития транспортной отрасли необходимо решить шесть ключевых задач - укрепление связанности территорий, повышение доступности перевозок, увеличение пропускной способности транспортно-логистических коридоров, интеграция в систему дорог новых регионов, подготовка квалифицированных кадров.

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