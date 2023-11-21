ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков назвал глупостью желание ЕС ограничить перемещения российских дипломатов

19:42
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Предложение исходило из Праги

Очередной антироссийской глупостью назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков планы ЕС ограничить перемещения российских дипломатов. Предложение ограничить свободу перемещения дипработников из России внутри сообщества исходило от Чехии.

Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина: "Ничего не получится"
Песков назвал главный приоритет России в проведении спецоперации

Комментарий представителя Кремля появился в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Прага предложила ввести для российских дипломатов ограничения. По этим правилам они смогут находиться исключительно внутри той страны ЕС, которая выдала визы и виды на жительство. Дмитрий Песков подчеркнул: в ЕС, затрудняя работу дипломатов, пытаются ущемить Россию – но на деле ущемляют права людей, нуждающихся в консульской помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Европа
Европа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.