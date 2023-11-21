Песков назвал глупостью желание ЕС ограничить перемещения российских дипломатов

Предложение исходило из Праги

Очередной антироссийской глупостью назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков планы ЕС ограничить перемещения российских дипломатов. Предложение ограничить свободу перемещения дипработников из России внутри сообщества исходило от Чехии.

Комментарий представителя Кремля появился в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Прага предложила ввести для российских дипломатов ограничения. По этим правилам они смогут находиться исключительно внутри той страны ЕС, которая выдала визы и виды на жительство. Дмитрий Песков подчеркнул: в ЕС, затрудняя работу дипломатов, пытаются ущемить Россию – но на деле ущемляют права людей, нуждающихся в консульской помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"