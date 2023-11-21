Собянин поздравил московских школьников с медалями на международной астрономической олимпиаде

В столице для углубленного изучения астрономии создан тематический курс

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что москвич Дмитрий Тимофеев стал абсолютным победителем на II Открытой Международной астрономической олимпиаде, а всего столичные школьники в составе команды России завоевали шесть медалей: золото получили ученики школы №57 Святослав Суглобов и Константин Телелюхин, а также Егор Потапов, Кирилл Рощин и Дмитрий Санковский из школы Центра педагогического мастерства.

"Ребята, вы большие молодцы!! Поздравляю! Школьники из 14 стран состязались на базе образовательного центра "Сириус", выполняя практические и теоретические задания, а также короткую исследовательскую работу", - написал глава города.

Как отметил мэр, москвичи показывают высокие результаты и на других соревнованиях. Так, на астрономической олимпиаде в Пекине золотую медаль завоевала Екатерина Тюхтикова из школы Центра педагогического мастерства, серебряные получили Антон Лотович из ЦПМ, Иван Пругло и Марк Яковлев из школы №179.

Собянин добавил, что в Москве для углубленного изучения астрономии создан тематический курс. Занятия для начинающих проходят в Центре педагогического мастерства.

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