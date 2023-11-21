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Собянин: Катки с искусственным льдом в Москве откроются 24 ноября

19:51
  • вторник
  • 21 ноября 2023

В парках, скверах и во дворах зимой будут развлечения на любой вкус и возраст

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram, что катки с искусственным льдом откроются в столице уже в пятницу, 24 ноября.

"В парках, скверах и во дворах зимой будут развлечения на любой вкус и возраст - катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, места для катания на снегоходах", - добавил глава города.

Так, в парке "Яуза" будут доступны катки с искусственным льдом, снежные горки, включая самую большую естественную горку в городе у Ростокинского акведука, лыжные трассы протяженностью 10 км. Два новых катка появятся в парке 850-летия Москвы.

Также для москвичей вновь откроют бесплатный каток в парке Северного речного вокзала, лыжно-биатлонную трассу в "Лужниках". Вернутся при этом и зимний сезон проекта "Мой спортивный район", праздник "Зимний день Московского спорта" в "Лужниках".

Как добавил мэр, яркими гирляндами и конструкциями Москву украсят в начале декабря.

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