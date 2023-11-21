В Хельсинки передумали ужесточать пограничный режим на границе с Россией

План ограничений сочли нарушающим закон

Предложение финских властей об ужесточении ограничений на границе с Россией не встретило понимания у вице-канцлера юстиции Финляндии Микко Пумалайнена. Он заблокировал план правительства относительно восточной границы – поскольку шаги не обеспечили бы возможность получения убежища, заявили в пресс-службе канцлера юстиции.

Отмечается, что вице-канцлер юстиции, оценив проекты министерства внутренних дел Финляндии с точки зрения их законности, "пришел к выводу об отсутствии правовых предпосылок для их дальнейшей реализации".

Что именно в предложениях финского МВД не соответствовало европейским и финским законам, пока неясно. Ожидается, что ведомство займется их доработкой. Пока же Финляндия с ночи на 18 ноября закрыла четыре КПП на границе с Россией. В Хельсинки заявили, что это должно способствовать прекращению незаконного въезда в страну, пишут "Известия".

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