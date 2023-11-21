Глава МИД Армении отказался ехать в Минск на мероприятия ОДКБ

Мирзоян заявил об этом белорусскому коллеге

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не поедет в Минск, на заседания в рамках ОДКБ. О своем отказе он сообщил главе МИД Белоруссии Сергею Алейнику.

22 ноября в Минске состоятся заседания советов министров обороны, иностранных дел и комитета секретарей советов безопасности стран Организации договора о коллективной безопасности. На 23 ноября запланирована сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает "Интерфакс".

Телефонный разговор Мирзояна с Алейником состоялся по инициативе белорусской стороны. Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Мирзоян проинформировал коллегу, что не сможет принять участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности в Минске. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее также отказался от участия в саммите ОДКБ.

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