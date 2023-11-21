Пхеньян успешно запустил первый разведывательный спутник

Аппарат выведен на орбиту

Северная Корея успешно запустила разведывательный спутник "Маллигён-1". Ракета "Чхоллима-1" вывела аппарат на орбиту.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, ракета-носитель следовала заданной траектории полета. В 22 часа 54 минуты и 13 секунд спутник "Маллигён-1" был выведен на орбиту.

Запуск состоялся с космодрома Сохэ, полет длился 705 секунд. Лидер КНДР присутствовал при запуске. Ким Чен Ын поздравил ученых и инженеров, передает ТАСС. Пхеньян планирует в ближайшем будущем запустить еще несколько разведывательных спутников.

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