Спецборт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

На борту несколько десятков граждан России

Спецборт МЧС России вылетел из аэропорта Каира в Москву. На борту самолета – несколько десятков российских граждан, которых днем ранее эвакуировали из Газы.

Пятью спецрейсами из сектора Газа с 12 ноября в Россию доставлены более 500 человек. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тысячи россиян.

По данным МЧС, число желающих эвакуироваться из Газы россиян постоянно увеличивается. Спасатели обещают доставить на родину всех без исключения. Вылетевший сегодня из Каира рейс, как ожидается, совершит посадку в столичном аэропорту Домодедово примерно через пять часов, передает ТАСС.

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