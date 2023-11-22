ВС России уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря

Диверсанты следовали в направлении Крыма

Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера ВМС Украины, передает официальный Telegram-канал Минобороны России.

По данным ведомства, следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ были обнаружены российскими военными в ходе воздушного патрулирования в западной части акватории Черного моря.

17 ноября авиация ВС России уничтожила семь безэкипажных катеров и одно быстроходное судно типа "Виллард" с украинскими десантниками. Диверсанты ВСУ следовали в направлении полуострова Крым, уточнили в Минобороны.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании первого в акватории Черного моря флота морских беспилотников. По словам политика, реализация военных операций при содействии нового флота ВСУ позволит Киеву вернуть доминирование в регионе.

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