К такому выводу пришли на Западе

Кто у нас главные борцы с изменением климата? И кто виноват в загрязнении атмосферы? Британская благотворительная организация Oxfam опубликовала крайне интересный доклад. 10 процентов самых богатых обитателей Земли за 15 лет обеспечили выброс в атмосферу 52% всех парниковых газов. Богатые люди потребляют столько товаров и услуг, что в ходе их производства выделяется огромное количество вредных выбросов. Бедные столько потреблять просто не могут:

"Дело в том, что климатический кризис углубляет глобальное неравенство, а глобальное неравенство подпитывает климатический кризис? Так кто несет ответственность? Богатейшие люди".

У них есть личные самолеты. Личные автопарки. И они просто больше покупают. Климатическая повестка, рассчитанная на массовую аудиторию, предписывает во имя зеленого будущего отказаться от мяса, коровы выбрасывают много метана. Отказаться от автомобиля и пересесть на велосипед. И так далее. Главное - постоянно шумно напоминать о том, что планета в опасности.

Климатический саммит в Глазго два года назад вызвал небольшой скандал, когда британские журналисты подсчитали, сколько CO2 произвели частные самолеты мировых лидеров и просто высоких гостей, которые собрались в Шотландии, чтобы спасать планету от вредных выбросов. Выбросы составили 13 тонн. Больше, чем полторы тысячи рядовых шотландцев произведут за год.

Шахтеры в бедных африканских странах, труженики сталеплавильных заводов, едва сводящие концы с концами, просто не успевают задуматься о том, какой вред они наносят планете. В то время как владельцы заводов и шахт не спешат пересаживаться на велосипеды. Предпочитая лимузины и частные самолеты.

Ну и какая климатическая повестка без Греты Тунберг. Такая искренняя, хоть и нездоровая. Кричит днем, кричит по ночам, не в силах смотреть на то, как родная планета задыхается. Немецкие журналисты подсчитали: "Фонд Греты Тунберг и Беаты Эрнман" - это ее сестра - владеет несколькими экобрендами. Которые, по приблизительным подсчетам, уже заработали от 3 до 6 миллиардов евро.

Климатическая повестка – штука прекрасная. Но это когда все в одной лодке. А пока 1% населения Земли, самые богатые, живут так широко, что обеспечивают выброс в атмосферу вдвое больший объем парниковых газов, чем беднейшие 50% человечества.

В зеленое будущее всем миром? Или пока в действительности все не так, как на самом деле?

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