Политолог Супонина: У европейцев нет своей позиции по Ближнему Востоку

Брюссель следует в фарватере Вашингтона

Удастся ли сторонам палестино-израильского конфликта подойти к объявлению перемирия и что может этому помешать? Смогут ли на западе проигнорировать консолидированное мнение больших и политически значимых государств БРИКС? Есть ли своя позиция у европейцев, осознают ли в Вашингтоне, что ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответила политолог-востоковед Елена Супонина.

"У европейцев вообще нет своей позиции. Они следуют в фарватере США и пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны, хорошие отношения с Израилем. С другой стороны – многочисленные собственные мусульмане, арабы, турки, выходцы из Ирана. И на эти общины нельзя не обращать внимания", - рассказала она.

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