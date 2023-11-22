ЗРК "Тор-М2" уничтожает украинские беспилотники

Ракетный комплекс успешно сбивает все типы БПЛА

На южнодонецком направлении расчеты зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки "Восток" уничтожили за последние несколько дней 20 вражеских беспилотников.

ЗРК может захватывать и поражать одновременно до четырех воздушных целей. Чтобы занять огневую позицию, развернуть установку и приступить к работе, у экипажа уходит всего две минуты. Еще минута - и ракета взмывает вверх, затем резко меняет траекторию и наносит максимальный урон беспилотникам и авиации противника.

"Тор-М2" успешно сбивает все типы БПЛА - ударные, разведывательные и дроны-камикадзе.

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