Минобороны раскрыло новые данные о подвигах бойцов в зоне СВО

Отличились гвардии майор Роман Васильев и гвардии рядовой Сергей Карапузов

Новые примеры подвигов наших военнослужащих в ходе СВО. Гвардии майор Роман Васильев обеспечивает бесперебойную связь зенитной ракетной батареи. Недавно во время развертывания аппаратуры наши позиции подверглись минометному обстрелу ВСУ. Васильев спас технику и не допустил, чтобы сведения, представляющие государственную тайну, попали к врагу. А также оказал помощь раненому подчиненному и доставил его в полевой госпиталь.

Гвардии рядовой Сергей Карапузов и его артиллерийский расчет первым же выстрелом поразил одно из орудий противника. А затем, получив координаты с беспилотника, уничтожил весь личный состав артподразделения радикалов. Атака вражеских штурмовых групп на наши позиции была сорвана. Понеся потери, боевики отступили.

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