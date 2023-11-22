МБР "Ярс" загрузили в шахтную установку в Калужской области

Технологическая операция длилась несколько часов

В Калужской области ракетчики Козельского соединения перевооружаются на комплекс стационарного базирования "Ярс".

Минобороны предоставило редкие кадры - идет загрузка очередной межконтинентальной баллистической ракеты в шахтную пусковую установку. Технологическая операция продолжалась несколько часов.

Козельское соединение - первое в составе РВСН, которое переходит на "Ярсы" стационарного базирования. Это позволит повысить боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны, сообщили в военном ведомстве.

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