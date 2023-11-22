В ХАМАС подтвердили достижение договоренностей с Израилем по заложникам

Пока неизвестно, когда соглашение вступит в силу

Боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта будут остановлены как минимум на четыре дня. Движение ХАМАС подтвердило договорённость с Тель-Авивом о гуманитарной паузе, а также обмене заключёнными и заложниками.

Исламисты отпустят 50 израильтян - женщин и детей. В обмен на 150 пленных палестинцев. В течение перемирия в сектор Газа будут пропускать грузовики с гуманитарной помощью и топливом. Ограничат полёты израильской авиации и беспилотников.

Когда соглашение вступит в силу, пока неизвестно. Сообщается, что сделка заключена благодаря посредническим усилиям Катара и Египта. Однако на правительство Израиля оказывалось и серьёзное давление внутри страны. Ночью многотысячное шествие прошло в Тель-Авиве. Собравшиеся перекрыли городские магистрали и потребовали от властей добиться освобождения всех заложников.

Премьер Нетаньяху заявил: соглашение стало тяжёлым, но правильным решением. Но после перемирия Израиль продолжит боевые действия до полного уничтожения движения ХАМАС. За минувшие сутки ЦАХАЛ завершила окружение города Джебалия на севере анклава. И нанесла удар по лагерю беженцев на западном берегу реки Иордан.

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