ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ХАМАС подтвердили достижение договоренностей с Израилем по заложникам

08:44
  • среда
  • 22 ноября 2023

Пока неизвестно, когда соглашение вступит в силу

Боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта будут остановлены как минимум на четыре дня. Движение ХАМАС подтвердило договорённость с Тель-Авивом о гуманитарной паузе, а также обмене заключёнными и заложниками.
Путин: Важно не допустить расширения конфликта между Израилем и Палестиной

Исламисты отпустят 50 израильтян - женщин и детей. В обмен на 150 пленных палестинцев. В течение перемирия в сектор Газа будут пропускать грузовики с гуманитарной помощью и топливом. Ограничат полёты израильской авиации и беспилотников.

Когда соглашение вступит в силу, пока неизвестно. Сообщается, что сделка заключена благодаря посредническим усилиям Катара и Египта. Однако на правительство Израиля оказывалось и серьёзное давление внутри страны. Ночью многотысячное шествие прошло в Тель-Авиве. Собравшиеся перекрыли городские магистрали и потребовали от властей добиться освобождения всех заложников.

Премьер Нетаньяху заявил: соглашение стало тяжёлым, но правильным решением. Но после перемирия Израиль продолжит боевые действия до полного уничтожения движения ХАМАС. За минувшие сутки ЦАХАЛ завершила окружение города Джебалия на севере анклава. И нанесла удар по лагерю беженцев на западном берегу реки Иордан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сектор Газа
Сектор Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.