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Песков рассказал о перспективах поездки Путина в Чечню

08:20
  • среда
  • 22 ноября 2023

Местные старейшины пригласили президента

Российский лидер Владимир Путин со временем посетит Чеченскую Республику. Об этом в среду, 22 ноября, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал приглашение, поступившее главе государства от чеченских старейшин, напомнив, что Путин "же ездит в регионы".

При этом конкретные сроки возможной поездки президента в Чечню не названы, так как "сейчас очень напряженная повестка", сообщает ТАСС.

В сентябре Путин встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Политики обсуждали ситуацию в регионе, в том числе в экономической и социальной сферах. В целом динамика положительная, подчеркнул Путин.

В ноябре президент участвовал в церемонии передачи регионам новой техники для системы общественного транспорта. После доклада Кадырова Путин отметил, что "республика преобразилась просто", причем все это "сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа под Вашим руководством и Вашей команды".

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