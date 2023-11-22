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Сделкой Израиля по заложникам занялись еще три страны

08:39
  • среда
  • 22 ноября 2023

Об этом рассказал президент США Джо Байден

Соединенные Штаты, Египет, Израиль и Катар будут сотрудничать в деле реализации достигнутых с палестинским движением ХАМАС договоренностей по освобождению удерживаемых боевиками заложников. Об этом говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена, опубликованном в среду, 22 ноября.
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Байден поблагодарил лидеров Катара и Египта за их усилия по освобождению заложников.

Также президент США отметил готовность главы израильского кабмина Биньямину Нетаньяху к длительной приостановке боевых действий для выполнения этой сделки и "облегчения страданий ни в чем не повинных палестинских семей в Газе", сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в Газе вызывает глубочайшую обеспокоенность, а кадры со страданиями детей в регионе вызывают особые чувства. Необходимо объединить усилия мирового сообщества в прекращении палестино-израильского конфликта. При этом гуманитарные паузы нужны, но лучше достичь договоренности о долгосрочном перемирии.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что новый механизм по урегулированию ближневосточной проблемы должен быть репрезентативен — в урегулировании должны в полной мере участвовать страны региона.

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