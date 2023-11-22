Орешкин призвал не ожидать кардинальных изменений курса рубля

Тенденции к укреплению национальной валюты присутствуют

Рассчитывать на кардинальные изменения курса рубля на данный момент не стоит. Об этом в интервью "Московскому комсомольцу" заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Решетников.

По его словам, российская национальная валюта продолжает укрепляться, несмотря на пессимистические прогнозы иностранных аналитиков.

"Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит", - подчеркнул Орешкин.

Рассуждая об истинных причинах ослабления курса национальной валюты, президентский помощник отметил, что к этому привели как минимум три фактора: уход иностранных компаний из страны, снижение цен на энергоносители и погашение части внешних долгов экспортерами.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил о появлении тенденций к укреплению национальной валюты России. По словам экономиста, к концу текущего года курс рубля, вероятно, стабилизируется и опустится до стандартных значений.

1 ноября президент России Владимир Путин призвал Центробанк и кабинет министров к скоординированным действиям по снижению влияния инфляционных процессов на жизнь простых россиян. При этом глава государства указал на необходимость отслеживания цен на социально-значимые продукты и товары.

27 октября Центробанк принял решение об очередном повышении ключевой ставки. В этот раз руководство денежно-кредитного регулятора подняло ставку сразу на 2 п.п. – c 13 до 15 процентов.

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