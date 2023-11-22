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Еще 28 россиян эвакуированы на родину из сектора Газа

09:04
  • среда
  • 22 ноября 2023

Россия продолжает вывозить соотечественников из зоны конфликта

Самолет Министерства чрезвычайных ситуаций России доставил в среду, 22 ноября, на родину 28 граждан Российской Федерации, эвакуированных накануне из сектора Газа.
Последние данные о ситуации на Ближнем Востоке

Воздушное судно благополучно приземлилось в столичном аэропорту Домодедово из Каира, в полете их сопровождали медики и психологи МЧС.

Всего в Россию с 12 ноября доставлено 553 россиянина, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в Газе вызывает глубочайшую обеспокоенность, а кадры со страданиями детей в регионе вызывают особые чувства. Необходимо объединить усилия мирового сообщества в прекращении палестино-израильского конфликта. При этом гуманитарные паузы нужны, но лучше достичь договоренности о долгосрочном перемирии.

В Кремле рассказали, что процесс эвакуации россиян из Газы сопровождается тяжелой работой, еще предстоит многое сделать. Несмотря на все трудности, вывоз россиян из сектора Газа продолжится, каждый желающий сможет покинуть анклав.

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