ВКС России получили партию новых истребителей Су-34

Российскую армию исправно снабжают военной техникой

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом рассказали в среду, 22 ноября, в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В ОАК уточнили, что очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 была передана Министерству обороны России в рамках исполнения гособоронзаказа.

Боевые машины, произведенные на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова, успешно прошли комплекс наземных и летных испытаний, сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут. Он напомнил о необходимости гарантировать опережающую поставку в ВС России вооружения, военной и специальной техники.

При этом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что наш военно-промышленный комплекс будет выпускать столько вооружений, сколько потребуется для эффективной защиты страны. Политик подчеркнул, что Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"