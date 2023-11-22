ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский заявил о готовности рассмотреть "формулу мира" Трампа

10:02
  • среда
  • 22 ноября 2023

Территориальные уступки в пользу России недопустимы

Украинские власти готовы рассмотреть предложения бывшего президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский усомнился в быстром окончании украинского кризиса
Трамп: Байден не остановит конфликт на Украине из-за некомпетентности

По словам политика, власти Украины готовы к диалогу при наличии у Трампа "четкого плана".  

"Давайте дадим ему такую возможность – продемонстрировать, какие шаги есть в его формуле мира", - заявил Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

Украинский лидер предупредил экс-президента, что формула, предусматривающая территориальные уступки в пользу России, не является мирным планом.

Ранее бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп называл решения действующего президента США Джо Байдена по дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта "недостаточно компетентными".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.