Зеленский заявил о готовности рассмотреть "формулу мира" Трампа

Территориальные уступки в пользу России недопустимы
Украинские власти готовы рассмотреть предложения бывшего президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам политика, власти Украины готовы к диалогу при наличии у Трампа "четкого плана".
"Давайте дадим ему такую возможность – продемонстрировать, какие шаги есть в его формуле мира", - заявил Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.
Украинский лидер предупредил экс-президента, что формула, предусматривающая территориальные уступки в пользу России, не является мирным планом.
Ранее бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп называл решения действующего президента США Джо Байдена по дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта "недостаточно компетентными".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"