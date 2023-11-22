Собянин: Коллекции музеев Москвы пополнили в этом году 33 тыс. новых экспонатов

"Охота за сокровищами" дала рекордный за последние четыре года результат

33 тысячи новых экспонатов пополнили коллекции московских музеев, сообщил Сергей Собянин. По его словам, это рекорд за последние четыре года.

"Музейные работники ведут скрупулезную работу по поиску, выявлению и приобретению новых экспонатов. В этом году "охота за сокровищами" уже дала рекордный за последние четыре года результат – 33 тыс. предметов. Это скульптура и живопись, фотографии и декоративные предметы интерьера и многое, многое другое", - рассказал мэр.

Часть предметов поступила в музеи благодаря самим москвичам – меценатам и дарителям, часть – заслуга археологов, а часть – приобретена музеями.

Подробнее об интересных находках – на сайте мэра.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва - лидер среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций. Всего в городе работает более 440 музеев и выставочных залов. В среднем за год проходит свыше 15 тысяч мероприятий и выставок.

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