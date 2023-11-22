ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Современное жилье и хоккейный центр построят на территории бывшей промзоны "Грайвороново"

09:30
  • среда
  • 22 ноября 2023

Полузаброшенная территория превратится в комфортное городское пространство

На территории бывшей промзоны "Грайвороново" на юго-востоке столицы построят современное жилье и хоккейный центр. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, полузаброшенная и малоиспользуемая территория превратится в комфортное городское пространство. Всего в столице одобрили и реализуют 50 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 692 га. Это создаст 136 тысяч рабочих мест.

Ранее Сергей Собянин одобрил строительство школы в Нижегородском районе в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Учебное заведение, рассчитанное на 825 мест, расположится на Рязанском проспекте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Хоккейный центр
Хоккейный центр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.