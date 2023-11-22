Собянин: Современное жилье и хоккейный центр построят на территории бывшей промзоны "Грайвороново"

Полузаброшенная территория превратится в комфортное городское пространство

На территории бывшей промзоны "Грайвороново" на юго-востоке столицы построят современное жилье и хоккейный центр. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, полузаброшенная и малоиспользуемая территория превратится в комфортное городское пространство. Всего в столице одобрили и реализуют 50 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 692 га. Это создаст 136 тысяч рабочих мест.

Ранее Сергей Собянин одобрил строительство школы в Нижегородском районе в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Учебное заведение, рассчитанное на 825 мест, расположится на Рязанском проспекте.

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