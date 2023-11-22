Из-за него Украина покатилась в пропасть

Заседание по Украине в годовщину десятилетия Майдана неожиданно предложили созвать США и Албания. За это российский постпред, как он подчеркнул, "без иронии", поблагодарил. При этом Василий Небензя заметил, что инициаторы встречи и Россия в ходе дискуссии преследуют совершенно разные цели. Для Запада это лишний повод обвинить нашу страну, тогда как российская делегация в очередной раз попыталась донести реальные причины госпереворота на Украине и его последствия.

"Шанс на мир Украину упустила уже как минимум дважды. В случае с минскими соглашениями, а также в марте-апреле 2022 года уже в ходе специальной военной операции, когда из-за давления США и Великобритании режим Зеленского отказался от продолжения мирных переговоров с Россией и выбрал путь бессмысленной войны до последнего украинца в тщетной попытке в угоду Западу нанести ядерной державе стратегическое поражение", - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Так называемый Евромайдан Василий Небензя назвал "первородным грехом", из-за которого Украина медленно, но верно покатилась в пропасть. Результат очевиден - война, крах экономики, политическая неразбериха. При этом все 10 лет киевский режим продолжал стучаться в двери Евросоюза. Вот только если в 2013 соглашение о членстве в ЕС отложило тогдашнее украинское правительство, то теперь все препятствия чинят уже члены объединения - уж слишком токсичен назойливый восточный сосед.

Накануне, встречаясь с президентом Молдавии Санду и главой Евросовета Шарлем Мишелем, Зеленский заявил, что рассчитывает, что в декабре ЕС примет "мощное решение" - начать переговоры о вступлении Украины. Но пока политики ведут свою игру, реальное отношение к вступлению Украины в ЕС показывают граждане ЕС.

С начала ноября польские перевозчики блокируют пункты пропуска в знак протеста против льгот, которыми пользуются украинские коллеги с начала СВО и отнимают хлеб у поляков. Эстафету уже подхватили словацкие водители фур - перекрыли КПП "Вишне-Немецкое" и не пускают больше 300 украинских большегрузов. А ранее по Европе прокатились протесты фермеров, требовавших не пускать украинскую сельхозпродукцию, и правительства ряда стран были вынуждены принять такое решение. Таким образом, Украине дали четко понять: один из главных принципов ЕС - о свободной торговле - не для Украины. И будет ли он действовать даже в случае ее вступления в союз, большой вопрос.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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