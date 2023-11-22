Как будет организован обмен заложниками на Ближнем Востоке

МИД России оценил соглашение Израиля и ХАМАС

Москва приветствует соглашение о перемирии между Израилем и движением ХАМАС, сообщили в российском МИД, подчеркнув: именно к этому с самого начала конфликта призывала наша страна. Боевые действия будут остановлены как минимум на четыре дня. За это время стороны обменяются заложниками и пленными, а в сектор Газа доставят гуманитарную помощь.

Это называют крупнейшим дипломатическим прорывом. Долгие дискуссии и споры этой ночью в Тель-Авиве все же закончились почти единогласным решением. Пусть всего на 4 дня, но в Газе наступит долгожданная тишина. Для Тель-Авива сделка с ХАМАС, по словам премьера Биньямина Нетаньяху, стала тяжелым, но правильным решением.

Кабинет министров заседание проводил в тот момент, когда родственники заложников ХАМАСа блокировали движение транспорта в центре Тель-Авива. Люди требовали немедленно договориться с палестинцами. Соглашение, как ожидается, приведет к освобождению 50 граждан Израиля. Женщин и детей обменяют на палестинских заключенных. Отпускать будут группами по 12-13 человек в день. ООН уже готовят грузовики с гуманитарной помощью и даже топливом, чтобы успеть за время короткого перемирия обеспечить жителей анклава всем необходимым. Каждый день через "Рафах" собираются отправлять по 300 машин. А людям с севера организуют свободное передвижение юг сектора. Прекращение огня с обеих сторон должно остановить боевые действия и передвижения ЦАХАЛ во всех районах Газы.

Израильские больницы уже готовятся к приему освобождённых заложников. Неизвестно, где их содержали все это время и в каком они состоянии. Неизвестно, сколько пленников погибло. Как сообщают западные СМИ, Вашингтон принимал непосредственное участие в подготовке договоренностей об освобождении заложников. Но инициатива разработать сделку исходила от Катара. На следующей неделе в Израиль в третий раз с начала конфликта засобирался госсекретарь США. В Белом доме не скрывают, что рычагов влияния на Израиль у них становится все меньше.

Несмотря на призывы исламских стран прекратить поставки оружия Тель-Авиву, США не готовы к такому шагу. Более того, сейчас на рассмотрении конгресса находится запрос, который предусматривает дополнительную помощь Израилю, заявили в Госдепе. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что окончательного мира между палестинцами и израильтянами ждать не стоит.

Первый обмен пленными должен состояться завтра. Пока же бои продолжаются. ЦАХАЛ делится кадрами захвата Верховного суда в секторе Газа. А район Джебалия полностью окружён. Израильские журналисты публикуют актуальную карту территории северной части сектора, подконтрольной Силам обороны Израиля. Накануне 15 человек погибли, 25 пострадали в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южной части Газы.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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