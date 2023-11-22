В Кремлевском дворце прошел концерт "Мать-героиня"

Семей наградили "Родительской славой"

В преддверии Дня матери в Кремлёвском дворце прошёл грандиозный концерт под названием "Мать-героиня". Традиционно там собрались почти 6 тысяч женщин, чтобы отметить грядущий праздник.

На сцене для них выступили звёзды отечественной эстрады и известные артисты. Состоялось награждение семей "Родительской славой". Кроме того, организовали специальный флешмоб. Гости зажгли фонарики, которые равнялись числу воспитанных ими детей. Такой жест символизировал знак безграничной и негаснущей любви.

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