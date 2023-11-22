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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Саши Воронковой

10:58
  • среда
  • 22 ноября 2023

Необходимо редкое и очень дорогое лекарство

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 12-летней Саши Воронковой. Её историю мы рассказывали накануне.

Девочка борется со смертельной болезнью – раком печени. Недавно Саше провели сложнейшую операцию по удалению опухоли. Впереди длительный курс химиотерапии, после которого девочка может потерять слух. Чтобы этого не произошло, необходимо редкое и очень дорогое лекарство. И благодаря вам у семьи теперь есть деньги.

Слова благодарности от мамы Александры: "Хочу выразить огромнейшую благодарность от всей нашей семьи тем, кто помог в сборе средств на дорогостоящий препарат, который дает Саше надежду пережить весь ужас предстоящего лечения без последствий. Крайне сложно подобрать слова, чтобы передать те чувства, которые я испытываю к каждому из Вас, кто внес свой вклад, не ожидая ничего взамен. Я приятно удивлена, что откликнулись люди, с которыми я общалась много лет назад (бывшие одноклассники из другого города, бывшие коллеги), и люди, которые только сейчас узнали о нас, но откликнулись на наше горе. Отдельное спасибо администрации Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга, где учится Саша, ее классному руководителю. Особая благодарность родителям детей из нашей гимназии. Просить кого-то помочь мне всегда было тяжело, но от одной мамы, с которой я общалась по телефону первый и, скорее всего, последний раз, я услышала такие слова: "Взрослые дяди и тети должны помогать детям", и эта фраза тронула меня до глубины души. Поэтому спасибо этим "взрослым дядям и тетям", имена большинства из которых я вряд ли когда-либо узнаю. Низкий поклон специалистам из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, которые днем и ночью заботятся там о больных детках. Каждое Ваше слово поддержки останется в моем сердце навсегда. Зачастую только это помогает мне держаться и просто идти вперед шаг за шагом. Сейчас мы только в начале пути к возвращению в привычную жизнь, которая еще вчера казалась такой надежной, но мы будем держаться этого пути, других вариантов просто нет. Искренне и от всей души желаю каждому из Вас счастья, удачи и крепкого здоровья! Пусть жизнь дарит Вам ту теплоту и доброту, которую Вы подарили нам! Пусть в Вашем доме всегда будет мир, покой и достаток!"

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем сбор для 15-летнего Стивена Коскинена. Благодаря вам собрано более трех с половиной миллионов рублей. Но требуется ещё около полумиллиона. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Стивен уже перенёс несколько курсов химиотерапии, и лечение дало результат. Но болезнь снова прогрессирует. Чтобы помочь ребёнку справиться с недугом, требуется редкий и очень дорогой препарат. Стоимость курса - свыше четырех миллионов рублей. Но у семьи мальчика таких денег нет.

Помочь просто. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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Саша Воронкова
Саша Воронкова
Саша Воронкова
Саша Воронкова
Саша Воронкова
Саша Воронкова
Саша Воронкова
Саша Воронкова
Саша Воронкова
Саша Воронкова
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