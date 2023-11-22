Это морское направление возобновили спустя почти 10 лет

Первый за почти десять лет регулярный паром отправился из Владивостока в Южную Корею. На борту "Восточной жемчужины" - комфортабельные каюты и места эконом-класса, а также грузовые отсеки для сотен контейнеров и личного транспорта.

В путешествие в Южную Корею Александра отправляется впервые. Девушка говорит, что хотела добраться именно морем, на пароме. С открытием маршрута Владивосток - Сокчхо осуществить такое желание стало гораздо проще.

Это международное морское направление возобновили спустя почти 10 лет. Между российским Дальним Востоком и северным портом Республики Корея курсирует грузопассажирский паром "Восточная жемчужина 6". Судно пришвартовалось во Владивостоке накануне вечером.

Джахонгир Умурзоков во Владивосток прибыл так называемым пробным рейсом. Во время двадцатичасового морского путешествия уж точно удалось разглядеть все уголки парома, так как вместе с ним на борту был всего лишь еще один пассажир.

"Восточная жемчужина 6" рассчитана на 700 пассажиров. На первый официальный рейс из Владивостока зарегистрировалось немного, всего около 20 человек. Стоимость билета зависит от класса размещения. В среднем 68 тысяч рублей в обе стороны.

Внутри есть каюты с двухъярусными и обычными кроватями, бизнес-класс, а для тех, кто хочет окунуться в восточную атмосферу уже в дороге, спальные места на полу.

Добраться из Владивостока в Южную Корею напрямую сейчас можно только морем. Поэтому возобновление международного маршрута не только даст толчок туристическому обмену, но и развитию деловых отношений, говорят эксперты. В Южной Корее это морское направление открывали торжественно. С фейерверками и приветственными словами первых лиц города Сокчхо. Новая паромная линия поможет увеличить и товарооборот между странами. Грузовой отсек парома вмещает около 150 контейнеров и 350 автомобилей.

"Восточная жемчужина 6" стал уже вторым паромом, который соединяет Владивосток и Южную Корею. После нескольких тестовых рейсов сейчас начинаются регулярные грузопассажирские перевозки. К морскому вокзалу Владивостока судно будет подходить два раза в неделю.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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