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В аэропорту Пулково задержали певца Эдуарда Шарлота

10:29
  • среда
  • 22 ноября 2023

Правоохранители оформили в отношении музыканта три протокола

Сотрудники полиции задержали вернувшегося из Армении певца Эдуарда Шарлота в аэропорту Пулково, передает Mash.

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По данным РЕН ТВ, 25-летний музыкант находится в отделении полиции. В отношении музыканта уже оформили три протокола по административным статьям – "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина", "Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России" и "Мелкое хулиганство".

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру России привлечь Шарлота к ответственности по статье 282 – "Возбуждение ненависти или вражды". Общественник обратил внимание на пост исполнителя от 16 ноября – в нем певец негативно отзывался о русскоязычных людях.

Эдуард Шарлот прославился в Сети как участник шоу "Песни на ТНТ". Летом музыкант уехал в Армению и сжег свой российский паспорт. Через пару месяцев он решил вернуться на Родину и попросил поклонников собрать ему денег на обратный билет.

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