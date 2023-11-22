Захарова назвала способ решить разногласия с Финляндией по границе

МИД России готов работать в этом направлении

Российская сторона готова работать с Финляндией для разрешения ситуации с беженцами на границе. Такое заявление сделала в среду, 22 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила чиновница в эфире радио Sputnik, во внешнеполитическом ведомстве уже объясняли финскому послу, что Москва готова сотрудничать с Хельсинки по данному вопросу.

Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны. И по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение. Либо получить разъяснение.

Ранее финские власти закрыли четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией, мотивировав это стремлением пресечь поток нелегалов. При этом Москва подчеркивала, что со своей стороны выполняет все нормы и требования пограничного контроля.

Затем в Хельсинки допустили полное закрытие финско-российской границы, однако Минюст Финляндии отказался поддержать такое решение. В ведомстве заявили, что это лишило бы нуждающихся в международной правовой помощи возможности обратиться за ней.

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