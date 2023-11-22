Турция попросит ООН и МАГАТЭ проверить Израиль на наличие ядерного оружия

Заявления израильского министра возбудили соответствующие подозрения

Турция обратится в Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбами проверить наличие у Израиля ядерного оружия. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик подчеркнул, что речь идет о решении вопроса, который "угрожает безопасности региона, в частности Турции", сообщает ТАСС.

Ранее возник вопрос о возможном наличии ядерного оружия у Израиля. К этому привело высказывание из Тель-Авива о том, что применение ядерного оружия рассматривается как одна из возможностей в борьбе с ХАМАС. Официально Израиль не входит в мировой ядерный клуб, но, по некоторым данным, располагает оружием массового поражения.

Эрдоган подчеркивал, что, несмотря на заявления экспертного сообщества о возможном наличии у еврейского государства ядерных вооружений, конец премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху уже близок.

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