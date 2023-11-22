Новое пространство для спорта и отдыха появится в поселении Сосенское

Парк будет интегрирован в существующую сеть маршрутов для велосипедов и самокатов

В Новой Москве завершено проектирование общественного пространства в поселении Сосенское вблизи Скандинавского бульвара. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв. Там появятся площадки для занятий спортом, игр в волейбол и бадминтон, прогулочный маршрут вдоль реки Варварка, а также детские площадки и места для пикников. Парк будет интегрирован в существующую сеть маршрутов для велосипедов и самокатов.

Поселение Сосенское стало частью Москвы стала недавно, всего 11 лет назад, и совмещает загородный простор со столичным комфортом. О том, как изменилась и продолжает меняться эта территория — смотрите в видео "ТВ Центра".

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