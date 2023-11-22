В Москве задержали торговцев нелегальными лекарствами

Изъяты препараты на 100 миллионов рублей

В Москве задержаны четыре человека в рамках уголовного дела о сбыте незарегистрированных медицинских препаратов.

Как стало известно следствию, нарушители ввозили медикаменты из-за границы. Продажа некачественных препаратов, в основном используемых в области косметологии, осуществлялась через интернет и социальные сети.

Стоимость изъятых препаратов составляет свыше 100 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Трое обвиняемых арестованы, четвертой соучастнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается, следователи продолжают устанавливать причастных.

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