Уроженец Омска получил срок за "телефонный терроризм"

Мужчина лишится свободы на 2,5 года

Россиянин приговорен к 2,5 годам лишения свободы за массовую рассылку в 2021 году анонимных сообщений об угрозах взрыва в России и Белоруссии. Об этом в среду, 22 ноября, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

В ведомстве уточнили, что мужчина был признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Следствие установило, а суд счел доказанным, что в марте — мае 2021 года он с электронных почтовых адресов иностранных доменов рассылал ложные террористические угрозы в адрес 395 объектов 37 регионов России, а также 450 объектов в Белоруссии.

Приговором суда обвиняемый лишен свободы на 2,5 года, ему также предписано выплатить материальную компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что разгром кол-центров на Украине в ходе специальной военной операции привел к снижению IT-преступности в России. Количество подобных атак снизилось на 8,5% только за первый квартал 2022 года. Это подтвердило, что в данном процессе были массово задействованы кол-центры, расположенные на Украине, и обезвреженные в ходе специальной военной операции.

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