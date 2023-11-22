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МИД России оценил соглашение Израиля и ХАМАС по заложникам

10:59
  • среда
  • 22 ноября 2023

Стороны договорились об освобождении части пленных

Российская сторона приветствует достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе. Об этом заявила в среду, 22 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Чиновница напомнила в комментарии ТАСС, что именно к этому Россия призывала с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Также Захарова отметила особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва мирового сообщества к деэскалации.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что наряду с Соединенными Штатами и Израилем освобождением заложников занимаются Египет и Катар. Политик поблагодарил их за участие в судьбе людей.

При этом в ХАМАС подтвердили, что отпустят 50 израильтян — женщин и детей — в обмен на 150 пленных палестинцев. За это боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта будут остановлены как минимум на четыре дня.

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