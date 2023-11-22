США нанесли серию ударов по объектам в Ираке

Атаки были совершены в ответ на нападения иракских группировок

Американские ВВС нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры Ирака, передает информагентство Reuters со ссылкой на источник в Центральном командовании ВС США.

По данным Пентагона, удары американской авиации – прямой ответ на атаки против военного контингента США со стороны иракских группировок.

27 октября ВВС США по приказу американского лидера Джо Байдена нанесли авиаудары по двум военным складам Корпуса стражей исламской революции в Сирии. Удары по объектам критической инфраструктуры ВС Ирана были нанесены истребителями F-16, уточнил глава Пентагона.

24 октября БПЛА атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар. Ответственность за атаки взяли на себя представители "Исламского сопротивления Ирака".

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