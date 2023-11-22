Четыре человека погибли в результате пожара в Подмосковье

Еще один в коме

Четыре человека – двое взрослых и двое детей – погибли при пожаре в частном доме в подмосковных Люберцах.

Трагедия произошла в СНТ "Ново-Марусино" в ночь с 21 на 22 ноября. Взорвался бытовой газ, начался пожар. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела детей семи и десяти лет, а также их дедушки и отца.

Еще двое пострадали – это бабушка и мать детей. По данным телеканала "360", 35-летняя мать получила ожоги верхних дыхательных путей и отравление угарным газом, она в коме. 63-летняя пенсионерка повредила ногу, когда пыталась выбраться из дома через окно.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Расследование находится на контроле люберецкой прокуратуры. На месте пожара работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства ЧП.

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